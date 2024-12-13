Сирський зустрівся з литовським колегою Вайкшнорасом у Києві 13 грудня

Олександр Сирський та Раймундас Вайкшнорас. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 13 грудня, зустрівся з литовською делегацією, яка прибула у Київ. Її очолив головнокомандувач ЗС Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Зустріч Сирського та Вайкшнораса

"Зустріч з литовською делегацією на чолі з Головнокомандувачем збройних сил Литовської Республіки генералом Раймундасом Вайкшнорасом", — йдеться у повідомленні.

Сирський зауважив, що його литовський колега підтвердив наміри країни продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та підготовку особового складу Сил оборони.

Це відбуватиметься в рамках рішення уряду Литви про продовження військової допомоги Україні у 2025 році.

Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.

Також він нагородив бійців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша за ефективну бойову роботу.