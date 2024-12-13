Сырский встретился с литовским коллегой Вайкшнорасом в Киеве 13 декабря

Сырский встретился с главкомом ВС Литвы Вайкшнорасом — видео
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 13 декабря, встретился с прибывшей в Киев литовской делегацией. Ее возглавил главнокомандующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Встреча Сырского и Вайкшнораса
"Встреча с литовской делегацией во главе с Главнокомандующим вооруженными силами Литовской Республики генералом Раймундасом Вайкшнорасом", — говорится в сообщении.
Сырский отметил, что его литовский коллега подтвердил намерения страны продолжать оказание материально-технической помощи и подготовку личного состава Сил обороны.
Это будет происходить в рамках решения правительства Литвы о продлении военной помощи Украине в 2025 году.
Ранее Сырский заявил, что Покровское направление остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами.
Также он наградил бойцов 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша за эффективную боевую работу.
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