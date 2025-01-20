Зеленский встретился со спикером сейма Литвы Сквернялисом

Владимир Зеленский и Саулюс Сквернялис. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 января, встретился с делегацией сейма Литовской Республики. Вместе со спикером Саулюсом Сквернялисом они обсудили помощь Украине.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

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Встреча Зеленского и Сквернялиса

Так, Сквернялис впервые побывал в Украине после избрания на должность спикера сейма Литвы.

"Мы очень благодарны всему литовскому народу за вашу поддержку с самого начала войны. Благодарны вашему правительству, президенту Гитанасу Науседе", — сказал Зеленский.

Также он поблагодарил за оказанную помощь на более 1,5 миллиарда евро, половину из которой составляет оборонная поддержка. Украинский лидер подчеркнул, что усиление позиций Украины на поле боя является важным на пути к установлению мира.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Известно, что Литва ежегодно предоставляет Украине не менее 0,25 % от ВВП на безопасность и оборонные нужды, а также передала 4500 FPV-дронов, которые закупила у собственных производителей в рамках коалиции дронов. Также страна активно участвует в коалициях по разминированию, усилению украинской ПВО и артиллерии.

"Во время встречи обсудили продолжение поддержки Украины, подготовку нового санкционного пакета ЕС, усиление военно-технического сотрудничества и совместные проекты в оборонно-промышленной отрасли", — отметил президент Украины.

Делегация сейма Литвы. Фото: ОП

Также он отметил лидерство Литвы в адвокации Украины на пути в ЕС и НАТО. В ответ Сквернялис заверил в дальнейшей помощи, в частности, в реабилитации украинских воинов и восстановлении разрушенной и поврежденной инфраструктуры в результате войны.

Напомним, месяц назад в Киеве побывал новый кабинет министров Литвы. Представители литовской власти застали ракетную атаку на столицу.

Также в конце декабря 2024 года Украина получила 150 миллионов евро от стран-союзников: Дании, Франции и Литвы.