Україна отримала ще понад 150 мільйонів євро від союзників

Україні надали ще понад 150 мільйонів євро — на що підуть кошти
Україна отримала від союзників 150 млн євро. Кошти виділили Данія, Франція та Литва на розвиток оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомило Міністерство оборони України в Telegram у неділю, 29 грудня.
На що підуть виділені кошти
Як зазначається у повідомленні Міноборони, Україна отримала від Данії, Франції та Литви таку фінансову допомогу:
- 111 млн євро — на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва;
- 29 млн євро — грант від уряду Франції на посилення безпеки і оборони України;
- 10 млн євро — на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.
"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", — повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, Світовий банк виділив Україні 485 млн доларів фінансової допомоги в межах проєкту PEACE in Ukraine. Значну частину цієї суми надали Сполучені Штати.
Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу. Ці кошти спрямують, зокрема, на харчування дітей у школах.
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