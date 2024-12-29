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Україні надали ще понад 150 мільйонів євро — на що підуть кошти

29 грудня 2024 17:44
Ольга Антоновська - редактор
Україна отримала ще понад 150 мільйонів євро від союзників
Національний банк України. Фото: НБУ
Ольга Антоновська - редактор

Україна отримала від союзників 150 млн євро. Кошти виділили Данія, Франція та Литва на розвиток оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомило Міністерство оборони України в Telegram у неділю, 29 грудня.

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Як зазначається у повідомленні Міноборони, Україна отримала від Данії, Франції та Литви таку фінансову допомогу:

  • 111 млн євро — на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва;
  • 29 млн євро — грант від уряду Франції  на посилення безпеки і оборони України;
  • 10 млн євро — на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", — повідомили в Міноборони.

Україна отримала ще 150 мільйонів євро допомоги
Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Світовий банк виділив Україні 485 млн доларів фінансової допомоги в межах проєкту PEACE in Ukraine. Значну частину цієї суми надали Сполучені Штати.

Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу. Ці кошти спрямують, зокрема, на харчування дітей у школах.

Франція Міноборони Литва Данія фінансова допомога гроші війна в Україні

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