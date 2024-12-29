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Украине выделили еще более 150 млн евро — на что пойдут средства

29 декабря 2024 17:44
Ольга Антоновская - редактор
Украина получила еще более 150 миллионов евро от союзников
Национальный банк Украины. Фото: НБУ
Ольга Антоновская - редактор

Украина получила от союзников 150 млн евро. Средства выделили Дания, Франция и Литва на развитие оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram в воскресенье, 29 декабря.

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Как отмечается в сообщении Минобороны, Украина получила от Дании, Франции и Литвы такую финансовую помощь:

  • 111 млн евро — на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства;
  • 29 млн евро — грант от правительства Франции  на усиление безопасности и обороны Украины;
  • 10 млн евро — на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

"Указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", — сообщили в Минобороны.

Украина получила еще 150 миллионов евро помощи
Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Всемирный банк выделил Украине 485 млн долларов финансовой помощи в рамках проекта PEACE in Ukraine. Значительную часть этой суммы предоставили Соединенные Штаты.

Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза. Эти средства направят, в частности, на питание детей в школах.

Франция Минобороны Литва Дания финансовая помощь деньги война в Украине

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