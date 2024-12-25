ЄС надала 150 млн євро Україні - Шмигаль повідомив деталі

Нацбанк України. Ілюстративне фото: depositphotos

Україна отримала 150 мільйонів євро від Європейського Союзу. Ці кошти спрямують, зокрема, на харчування дітей у школах.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у середу, 25 грудня.

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"Кошти будуть спрямовані на забезпечення безплатним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль уточнив, що ця сума є другим траншем у межах угоди з ЄС щодо підтримки швидкого відновлення й передбачає надання Україні загалом 300 мільйонів євро.

Прем'єр подякував країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови України й допомоги бізнесу, а також забезпеченні комфортних умов життя для українців.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, вчора Україна отримала мільярд гривень від США, які вилучили з прибутків заморожених активів Росії.

Відомо, що ця допомога є останньою за час каденції чинного президента країни Джо Байдена. До пакета увійшли ракети для систем ППО та артилерійські боєприпаси.