ЕС предоставил 150 млн евро Украине - Шмигаль сообщил детали

Национальный банк Украины. Иллюстративное фото: depositphotos

Украина получила 150 миллионов евро от Европейского союза. Эти средства будут направлены, в частности, на питание детей в школах.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 25 декабря.

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"Средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов, восстановление инфраструктуры, поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении.

Шмыгаль уточнил, что эта сумма является вторым траншем в рамках соглашения с ЕС о поддержке быстрого восстановления и предусматривает предоставление Украине в общей сложности 300 миллионов евро.

Премьер поблагодарил страны и институты ЕС за важную поддержку восстановления Украины и помощи бизнесу, а также обеспечении комфортных условий жизни для украинцев.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, вчера Украина получила миллиард гривен от США, изъявших из доходов замороженных активов России.

Известно, что эта помощь последняя за время каденции действующего президента страны Джо Байдена. В пакет вошли ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.