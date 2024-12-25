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Украина получила 150 млн евро от ЕС — на что пойдут средства

25 декабря 2024 17:36
Евгения Брюховецкая - редактор
ЕС предоставил 150 млн евро Украине - Шмигаль сообщил детали
Национальный банк Украины. Иллюстративное фото: depositphotos
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина получила 150 миллионов евро от Европейского союза. Эти средства будут направлены, в частности, на питание детей в школах.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 25 декабря.

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"Средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов, восстановление инфраструктуры, поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении.

Шмыгаль уточнил, что эта сумма является вторым траншем в рамках соглашения с ЕС о поддержке быстрого восстановления и предусматривает предоставление Украине в общей сложности 300 миллионов евро.

Премьер поблагодарил страны и институты ЕС за важную поддержку восстановления Украины и помощи бизнесу, а также обеспечении комфортных условий жизни для украинцев.

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Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, вчера Украина получила миллиард гривен от США, изъявших из доходов замороженных активов России.

Известно, что эта помощь последняя за время каденции действующего президента страны Джо Байдена. В пакет вошли ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Денис Шмыгаль НБУ Европейский союз финансовая помощь война в Украине

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