Допомога США для України — що містить останній пакет

Допомога США для України. Фото ілюстративне: Посольство США

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена найближчими днями оголосить про останній пакет військової допомоги Україні. Він включатиме ракети для систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 20 грудня.

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Видання повідомляє, що пакет вартістю 1,2 мільярда доларів включатиме ракети до систем ППО та артилерійські боєприпаси. Більше подробиць стало відомо пізніше.

Озброєння закуповуватимуться в американської оборонної промисловості або партнерів, а не братимуться із запасів Пентагону. Це означає, що може знадобитися місяці або роки, щоб доставити їх в Україну.

Загалом у розпорядженні Білого дому залишилося 5,6 мільярда доларів в рамках президентських повноважень щодо вилучення коштів. Кошти, які не встигне витратити адміністрація Байдена, перейдуть у розпорядження адміністрації Дональда Трампа.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повної реалізації домовленостей щодо постачання систем ППО. Це було зумовлено масованим ракетним ударом, який російські загарбники завдали по українській енергетичній інфраструктурі минулого тижня.

Також речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що ресурси, які Сполучені Штати вже надали Україні, а також ті, що планується передати до завершення каденції чинної адміністрації Джо Байдена, дадуть змогу українцям протистояти російській агресії до кінця 2025 року.