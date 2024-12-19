Обіцяна партнерами зброя надходить до України йде до України 8 місяців, — Подоляк

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

В Україні є дефіцит високотехнологічної зброї, яка дозволяє вести бойові дії на відстані 50-70 км від лінії прямого зіткнення, тоді як партнери мають її на складах. Хоча й були підписані угоди та побудовано альянс, зброя приходить лише через кілька місяців, а не негайно, як очікувалося.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Подоляк заявив про проблему затримок у постачанні зброї Україні від міжнародних партнерів. Він зазначив, що в Україні є дефіцит високотехнологічної зброї, яка дозволяє вести бойові дії на відстані 50-70 км від лінії прямого зіткнення, тоді як партнери мають її на складах.

"Дивіться, в нас є партнери. В них є гарна зброя. Високотехнологічна. Яка дозволяє ввести війну на відстані 50-70 км від лінії прямого стрілкового, скажімо, боєзіткнення. А в тебе дефіцит цієї зброї. Її просто набагато менше, ніж потрібно на цьому етапі. А вона є. На складах", — сказав він.

За словами радника, хоча були підписані угоди з партнерами та побудовано альянс, зброя приходить лише через кілька місяців, а не негайно, як очікувалося.

"Я не звинувачую, я хочу, щоб ми правильно акцентували. Вони роблять те, що вважають за потрібне, бо це суверенні права цих країн. Але ми підписали угоди, ми побудували альянс. У Росії свій альянс, у нас свій. У межах цього альянсу є домовленості, а зброя приходить не через місяць, а через 8 місяців. Спочатку люди в Україні вірили, що ми підписали угоди, і зброя буде завтра. А зараз вони не вірять, що вона прийде завтра. Ось у чому проблема — психологічна недовіра. І тоді не вистачає тренінгів, і ти психологічно не готовий. І ти розумієш, що доведеться воювати безпосередньо, в лінії боєзіткнення", — додав Подоляк.

Він також наголосив на складних бойових діях проти Росії, яка використовує дешевий людський ресурс, що ставить українських солдатів у складні умови.

"Що таке боєзіткнення з країною, яка вважає людське життя найдешевшим ресурсом? Для Росії танк — дорого, ракетні системи — дорого, а людина — ні. Можна відправити тисячу людей сьогодні, тисячу завтра, і так далі. І ти маєш проти цього воювати. Там ресурс дешевий, а ти — дуже дорогий ресурс. А зброї, яка б знищила цей дешевий ресурс на великій відстані, не вистачає", — підсумував радник.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про надання Україні нового оборонного пакету вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Це рішення спрямоване на посилення спроможностей Збройних Сил України у протистоянні російській агресії.

А на початку грудня Німеччина передала Україні пакет допомоги. Також нещодавно президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги.