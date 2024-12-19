Обещанное партнерами оружие поступает в Украину идет в Украину 8 месяцев, — Подоляк

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

В Украине есть дефицит высокотехнологичного оружия, которое позволяет вести боевые действия на расстоянии 50-70 км от линии прямого столкновения, в то время как партнеры имеют его на складах. Хотя были подписаны соглашения и построен альянс, оружие приходит только через несколько месяцев, а не немедленно, как ожидалось.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

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Подоляк заявил о проблеме задержек в поставках оружия Украине от международных партнеров. Он отметил, что в Украине наблюдается дефицит высокотехнологичного оружия, которое позволяет вести боевые действия на расстоянии 50-70 км от линии прямого столкновения, в то время как у партнеров оно есть на складах.

"Смотрите, у нас есть партнеры. У них есть хорошее оружие. Высокотехнологичное. Которое позволяет вести войну на расстоянии 50-70 км от линии прямого стрелкового, скажем, столкновения. А у тебя дефицит этого оружия. Его просто намного меньше, чем нужно на этом этапе. А оно есть. На складах", — сказал он.

По словам советника, несмотря на подписанные соглашения с партнерами и построенный альянс, оружие приходит только через несколько месяцев, а не немедленно, как ожидалось.

"Я не обвиняю, я хочу, чтобы мы правильно акцентировали. Они делают то, что считают нужным, потому что это суверенные права этих стран. Но мы подписали соглашения, мы построили альянс. У России свой альянс, у нас свой. В рамках этого альянса есть договоренности, а оружие приходит не через месяц, а через 8 месяцев. Сначала люди в Украине верили, что мы подписали соглашения, и оружие будет завтра. А сейчас они не верят, что оно придет завтра. Вот в чем проблема — психологическая недоверие. И тогда не хватает тренингов, и ты психологически не готов. И ты понимаешь, что придется воевать непосредственно, в линии столкновения", — добавил Подоляк.

Он также подчеркнул сложность боевых действий против России, которая использует дешевый человеческий ресурс, что ставит украинских солдат в тяжелые условия.

"Что такое столкновение с страной, которая считает человеческую жизнь самым дешевым ресурсом? Для России танк — дорого, ракетные системы — дорого, а человек — нет. Можно отправить тысячу людей сегодня, тысячу завтра, и так далее. И ты должен с этим воевать. Там ресурс дешевый, а ты — очень дорогой ресурс. А оружия, которое бы уничтожало этот дешевый ресурс на большом расстоянии, не хватает", — подытожил советник.

Напомним, Великобритания объявила о предоставлении Украине нового оборонного пакета стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Это решение направлено на усиление возможностей Вооруженных сил Украины в противостоянии российской агрессии.

А в начале декабря Германия передала Украине пакет помощи. Также недавно президент США Джо Байден объявил о передаче Украине пакета военной помощи.