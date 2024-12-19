Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Подоляк сказал, как долго идет в Украину оружие от партнеров arrow

Подоляк сказал, как долго идет в Украину оружие от партнеров

19 декабря 2024 18:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обещанное партнерами оружие поступает в Украину идет в Украину 8 месяцев, — Подоляк
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украине есть дефицит высокотехнологичного оружия, которое позволяет вести боевые действия на расстоянии 50-70 км от линии прямого столкновения, в то время как партнеры имеют его на складах. Хотя были подписаны соглашения и построен альянс, оружие приходит только через несколько месяцев, а не немедленно, как ожидалось.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Оружие в Украину идет месяцами

Подоляк заявил о проблеме задержек в поставках оружия Украине от международных партнеров. Он отметил, что в Украине наблюдается дефицит высокотехнологичного оружия, которое позволяет вести боевые действия на расстоянии 50-70 км от линии прямого столкновения, в то время как у партнеров оно есть на складах.

"Смотрите, у нас есть партнеры. У них есть хорошее оружие. Высокотехнологичное. Которое позволяет вести войну на расстоянии 50-70 км от линии прямого стрелкового, скажем, столкновения. А у тебя дефицит этого оружия. Его просто намного меньше, чем нужно на этом этапе. А оно есть. На складах", — сказал он.

По словам советника, несмотря на подписанные соглашения с партнерами и построенный альянс, оружие приходит только через несколько месяцев, а не немедленно, как ожидалось.

"Я не обвиняю, я хочу, чтобы мы правильно акцентировали. Они делают то, что считают нужным, потому что это суверенные права этих стран. Но мы подписали соглашения, мы построили альянс. У России свой альянс, у нас свой. В рамках этого альянса есть договоренности, а оружие приходит не через месяц, а через 8 месяцев. Сначала люди в Украине верили, что мы подписали соглашения, и оружие будет завтра. А сейчас они не верят, что оно придет завтра. Вот в чем проблема — психологическая недоверие. И тогда не хватает тренингов, и ты психологически не готов. И ты понимаешь, что придется воевать непосредственно, в линии столкновения", — добавил Подоляк.

Он также подчеркнул сложность боевых действий против России, которая использует дешевый человеческий ресурс, что ставит украинских солдат в тяжелые условия.

"Что такое столкновение с страной, которая считает человеческую жизнь самым дешевым ресурсом? Для России танк — дорого, ракетные системы — дорого, а человек — нет. Можно отправить тысячу людей сегодня, тысячу завтра, и так далее. И ты должен с этим воевать. Там ресурс дешевый, а ты — очень дорогой ресурс. А оружия, которое бы уничтожало этот дешевый ресурс на большом расстоянии, не хватает", — подытожил советник.

Напомним, Великобритания объявила о предоставлении Украине нового оборонного пакета стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Это решение направлено на усиление возможностей Вооруженных сил Украины в противостоянии российской агрессии.

А в начале декабря Германия передала Украине пакет помощи. Также недавно президент США Джо Байден объявил о передаче Украине пакета военной помощи.

Офис президента США Михаил Подоляк оружие военная помощь ЕС война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

19:45 На Киевщине люди в форме поджигали авто с мужчиной — видео

19:22 В Украине остановилось единственное графитовое предприятие

19:14 За границу за 295 тысяч — на Одесчине взяли братьев-уклонистов

19:02 Волнует каждого украинца — что нужно знать о рынке недвижимости

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

18:58 Мудрика накормили допингом в сборной Украины — новые детали

18:53 Зеленский обсудил с премьером Чехии потребности Украины

18:51 Подоляк сказал, как долго идет в Украину оружие от партнеров

18:36 Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие

18:33 Сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК

19:45 На Киевщине люди в форме поджигали авто с мужчиной — видео

19:22 В Украине остановилось единственное графитовое предприятие

19:14 За границу за 295 тысяч — на Одесчине взяли братьев-уклонистов

19:02 Волнует каждого украинца — что нужно знать о рынке недвижимости

18:58 Мудрика накормили допингом в сборной Украины — новые детали

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

18:53 Зеленский обсудил с премьером Чехии потребности Украины

18:51 Подоляк сказал, как долго идет в Украину оружие от партнеров

18:36 Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие

18:33 Сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК

18:29 Украинизация на юге тормозит — языковой омбудсман назвал причину

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине