Пакет військової допомоги від Німеччини — він включає танки і ППО

Військова допомога від Німеччини. Фото ілюстративне: DPA

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед переданого озброєння є танки Leopard 1, а також системи протиповітряної оборони.

Про це повідомило видання Sky News у понеділок, 2 грудня.

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Пакет допомоги від Німеччини

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги вартістю 650 мільйонів євро. До нього увійшли:

системи ППО IRIS-T;

танки Leopard 1;

ударні безпілотники;

зимове обладнання;

ручна зброя та засоби обігріву.

Ця підтримка, про яку вже було оголошено в жовтні, буде реалізована до кінця 2024 року, повідомив речник міністерства оборони ФРН.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він анонсував, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосить про передачу нового пакета військової допомоги.

Також ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом стосовно дзвінка німецького канцлера очільнику Кремля Володимиру Путіну.