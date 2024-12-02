Пакет військової допомоги від Німеччини — він включає танки і ППО

Пакет військової допомоги від Німеччини — що він включає
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед переданого озброєння є танки Leopard 1, а також системи протиповітряної оборони.
Про це повідомило видання Sky News у понеділок, 2 грудня.
Пакет допомоги від Німеччини
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги вартістю 650 мільйонів євро. До нього увійшли:
- системи ППО IRIS-T;
- танки Leopard 1;
- ударні безпілотники;
- зимове обладнання;
- ручна зброя та засоби обігріву.
Ця підтримка, про яку вже було оголошено в жовтні, буде реалізована до кінця 2024 року, повідомив речник міністерства оборони ФРН.
Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він анонсував, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосить про передачу нового пакета військової допомоги.
Також ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом стосовно дзвінка німецького канцлера очільнику Кремля Володимиру Путіну.
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