Пакет военной помощи от Германии – он включает танки и ПВО

Военная помощь Германии. Фото иллюстративное: DPA

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди переданного вооружения есть танки Leopard 1, а также системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщило издание Sky News в понедельник, 2 декабря.

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Украина получила от Германии новый пакет военной помощи стоимостью 650 миллионов евро. В него вошли:

системы ПВО IRIS-T;

танки Leopard 1;

ударные беспилотники;

зимнее оборудование;

ручное оружие и обогрева.

Эта поддержка, о которой уже было объявлено в октябре, будет реализована до конца 2024 года, сообщил представитель министерства обороны ФРГ.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он анонсировал, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявит о передаче нового пакета военной помощи.

Также мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом по поводу звонка немецкого канцлера главе Кремля Владимиру Путину.