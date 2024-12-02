Пакет военной помощи от Германии – он включает танки и ПВО

Пакет военной помощи от Германии — что он включает
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди переданного вооружения есть танки Leopard 1, а также системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщило издание Sky News в понедельник, 2 декабря.
Пакет помощи от Германии
Украина получила от Германии новый пакет военной помощи стоимостью 650 миллионов евро. В него вошли:
- системы ПВО IRIS-T;
- танки Leopard 1;
- ударные беспилотники;
- зимнее оборудование;
- ручное оружие и обогрева.
Эта поддержка, о которой уже было объявлено в октябре, будет реализована до конца 2024 года, сообщил представитель министерства обороны ФРГ.
Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он анонсировал, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявит о передаче нового пакета военной помощи.
Также мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом по поводу звонка немецкого канцлера главе Кремля Владимиру Путину.
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