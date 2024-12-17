Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський сказав, скільки треба засобів ППО для повного захисту arrow

Зеленський сказав, скільки треба засобів ППО для повного захисту

17 грудня 2024 13:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський закликав США та ЄС реалізувати домовленості щодо ППО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту Joint Expeditionary Force наголосив на необхідності повної реалізації домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони (ППО). Заклик зумовлений масованим ракетним ударом, який росіяни завдали минулої п’ятниці по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Зеленський просить партнерів дати Україні 12-15 систем ППО

Зеленський зазначив, що 13 грудня у нічну атаку з боку Росії було задіяно 94 ракети та майже 200 ударних дронів. Завдяки роботі української ППО вдалося уникнути катастрофічних наслідків, однак загроза повторних ударів залишається. Президент підкреслив, що Росія скористається нагодою для нових атак, як тільки буде готова.

"Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано", — заявив Зеленський.

За словами президента, Україна потребує ще 12–15 систем ППО, щоб повністю захистити територію від російських ракетних атак. Президент звернувся до Сполучених Штатів та європейських країн із проханням проявити політичну волю та виконати свої обіцянки.

Зазначимо, що Joint Expeditionary Force (JEF) — військове партнерство, що включає Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Воно створене для швидкого реагування на кризи та експедиційні операції.

Нагадаємо, в Україні розпочали випробування лазерної зброї "Тризуб", яка є українською розробкою.

Також Володимир Зеленський вчора, 16 грудня, назвав кількість повітряних цілей, які застосувала Росія по Україні впродовж тижня. 

Володимир Зеленський США військова допомога Європа військова техніка ППО

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

15:04 Зеленський озвучив результати соціальних програм підтримки

15:02 Митні обмеження в Німеччині — що не можна ввозити в країну

14:55 ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

15:04 Зеленський озвучив результати соціальних програм підтримки

15:02 Митні обмеження в Німеччині — що не можна ввозити в країну

14:55 ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

14:53 Пішов з життя знаний одеський суддя — що про нього відомо

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям