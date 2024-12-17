Зеленський закликав США та ЄС реалізувати домовленості щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту Joint Expeditionary Force наголосив на необхідності повної реалізації домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони (ППО). Заклик зумовлений масованим ракетним ударом, який росіяни завдали минулої п’ятниці по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський зазначив, що 13 грудня у нічну атаку з боку Росії було задіяно 94 ракети та майже 200 ударних дронів. Завдяки роботі української ППО вдалося уникнути катастрофічних наслідків, однак загроза повторних ударів залишається. Президент підкреслив, що Росія скористається нагодою для нових атак, як тільки буде готова.

"Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано", — заявив Зеленський.

За словами президента, Україна потребує ще 12–15 систем ППО, щоб повністю захистити територію від російських ракетних атак. Президент звернувся до Сполучених Штатів та європейських країн із проханням проявити політичну волю та виконати свої обіцянки.

Зазначимо, що Joint Expeditionary Force (JEF) — військове партнерство, що включає Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Воно створене для швидкого реагування на кризи та експедиційні операції.

Нагадаємо, в Україні розпочали випробування лазерної зброї "Тризуб", яка є українською розробкою.

Також Володимир Зеленський вчора, 16 грудня, назвав кількість повітряних цілей, які застосувала Росія по Україні впродовж тижня.