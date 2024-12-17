Зеленский призвал США и ЕС реализовать договоренности по ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту Joint Expeditionary Force отметил необходимость полной реализации договоренностей по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). Призыв обусловлен массированным ракетным ударом, который россияне нанесли в прошлую пятницу по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Зеленский отметил, что 13 декабря в ночную атаку со стороны России было задействовано 94 ракеты и почти 200 ударных дронов. Благодаря работе украинского ПВО удалось избежать катастрофических последствий, однако угроза повторных ударов остается. Президент подчеркнул, что Россия воспользуется возможностью для новых атак, как только будет готова.

"Нам нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне. Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено", — заявил Зеленский.

По словам президента, Украина нуждается еще в 12–15 системах ПВО, чтобы полностью защитить территорию от российских ракетных атак. Президент обратился в Соединенные Штаты и европейские страны с просьбой проявить политическую волю и выполнить свои обещания.

Отметим, что Joint Expeditionary Force (JEF) — военное партнерство, которое включает Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Оно предназначено для быстрого реагирования на кризисы и экспедиционные операции.

Напомним, в Украине начали испытание лазерного оружия "Тризуб", которое является украинской разработкой.

Также Владимир Зеленский вчера, 16 декабря, назвал количество воздушных целей, которые применила Россия по Украине в течение недели.