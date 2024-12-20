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Администрация Байдена готовит последний пакет помощи Украине

20 декабря 2024 17:18
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Помощь США для Украины — содержащая последний пакет
Помощь США для Украины. Фото Иллюстративный: Посольство США.
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 20 декабря.

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Издание сообщает, что пакет стоимостью 1,2 миллиарда долларов будет включать ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы. Больше подробностей станет известно позже.

Вооружения будут закупаться у американской оборонной промышленности или партнеров, а не будут браться из запасов Пентагона. Это означает, что может потребоваться месяцы или годы, чтобы доставить их в Украину.

Всего в распоряжении Белого дома осталось 5,6 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по изъятию средств. Средства, которые не успела потратить администрация Байдена, перейдут в распоряжение администрации Дональда Трампа.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость полной реализации договоренностей по поставкам систем ПВО. Это было обусловлено массированным ракетным ударом, нанесенным российскими захватчиками по украинской энергетической инфраструктуре на прошлой неделе.

Также спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что ресурсы, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине, а также запланированные передать до завершения каденции действующей администрации Джо Байдена, позволят украинцам противостоять российской агрессии до конца 2025 года.

Джо Байден США военная помощь Украина ПВО

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