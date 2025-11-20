Зеленський провів зустріч з делегацією Пентагону — ЗМІ
У четвер, 20 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками адміністрації лідера США Дональда Трампа. Вони прибули до Києва з Пентагону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поінформоване джерело.
Зеленський зустрівся з посланцями Трампа
Як стало відомо, до української столиці прибули міністр армії США Ден Дрісколл та група американських генералів.
За даними співрозмовника, перша частина переговорів уже відбулася у вузькому колі.
Наразі розпочинається їх продовження у розширеному форматі. До зустрічі приєднується секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та інші високопосадовці.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп цього тижня затвердив масштабну мирну ініціативу, що складається з 28 пунктів і спрямована на завершення російсько-української війни.
Трохи пізніше стали з'являтися перші деталі документа. Уже відомо, що він вимагає територіальних поступок з боку України. Зокрема, Financial Times писало, що згідно з документом, Київ повинен буде: вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від ключових категорій озброєнь, скоротити військову допомогу від США, визнати російську мову другою державною, надати УПЦ Московського Патріархату офіційний статус.
У Білому домі розраховують узгодити мирний план щодо України вже до кінця цього місяця, листопада 2025 року.
