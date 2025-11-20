Видео
Видео

Зеленский провел встречу с делегацией Пентагона — СМИ

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 17:07
обновлено: 17:27
Зеленский встретился с посланцами Трампа
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 20 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями администрации лидера США Дональда Трампа. Они прибыли в Киев из Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Читайте также:
Зеленский провел встречу с делегацией Пентагона — СМИ - фото 1
Сообщение РБК-Украина. Фото: скриншот

Зеленский встретился с посланниками Трампа

Как стало известно, в украинскую столицу прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и группа американских генералов.

По данным собеседника, первая часть переговоров уже состоялась в узком кругу.

Сейчас начинается их продолжение в расширенном формате. Ко встрече присоединяется секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и другие высокопоставленные чиновники.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на этой неделе утвердил масштабную мирную инициативу, состоящую из 28 пунктов и направленную на завершение российско-украинской войны.

Немного позже стали появляться первые детали документа. Уже известно, что он требует территориальные уступки со стороны Украины. В частности, Financial Times писало, что согласно документу Киев должен будет выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых категорий вооружений, сократить военную помощь от США, признать русский язык вторым государственным, предоставить УПЦ Московского Патриархата официальный статус.

В Белом доме рассчитывают согласовать мирный план по Украине уже до конца этого месяца, ноября 2025 года.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
