Президент України Володимир Зеленський, винищувачі F-16. Фото: Офіс президента, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 листопада, доручив урядовцям зв'язатися з міжнародними партнерами, які ще не виконали домовленості щодо військової допомоги. Глава держави також заслухав доповідь розвідки про підготовку Росії до нових ударів по Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на звернення президента.

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Постачання ракет для ППО України

За словами Зеленського, частину домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони вже виконали. Зокрема, президент подякував Норвегії за підтримку України.

До кінця дня Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та інші відповідальні посадовці мають провести переговори щодо решти пакетів допомоги.

"Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну", — наголосив Зеленський.

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Головне управління розвідки також надало інформацію про виробництво та накопичення ракет у Росії.

Ситуація в енергетиці України

Під час наради особливу увагу приділили ситуації в Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Харківській областях.

Зеленський зазначив, що останніми днями в окремих районах Дніпра та області виникли серйозні проблеми з електро- та водопостачанням. Також обговорили ситуацію в Запоріжжі та Херсоні.

"У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей", — наголосив президент.

Глава держави подякував енергетикам та ремонтним бригадам, які відновлюють інфраструктуру після російських обстрілів.

Ситуація на фронті та підтримка українців

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України. За словами президента, ситуація на фронті залишається складною, але стабільною. Особливу увагу приділили Костянтинівці на Донеччині.

Окремо президент обговорив з урядом та командою Офісу президента проблеми з транспортом і логістикою, а також можливі рішення для підтримки жителів прифронтових областей, Києва та інших обласних центрів.

Крім того, наступного тижня Україна готується до нових зустрічей із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Пентагон затримує передачу Україні близько 60 ракет для систем Patriot. Йдеться про закуплені західними партнерами боєприпаси PAC-2 та PAC-3, постачання яких відкладається через позицію міністра оборони США Піта Гегсета.

Також ми інформували про те, що Україна випробовує реактивні дрони-перехоплювачі в бойових умовах. Військові разом із виробниками працюють над удосконаленням цих безпілотників для боротьби з російськими БпЛА.