Зеленский провел селекторат по вопросам поставок ракет для ПВО и энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 ноября, поручил членам правительства связаться с международными партнерами, которые еще не выполнили договоренности о военной помощи. Глава государства также заслушал доклад разведки о подготовке России к новым ударам по Украине.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента.
Поставки ракет для ПВО Украины
По словам Зеленского, часть договоренностей об усилении противовоздушной обороны уже выполнена. В частности, президент поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.
До конца дня Министерство иностранных дел, Министерство обороны и другие ответственные должностные лица должны провести переговоры по остальным пакетам помощи.
"Ожидаю к вечеру доклад о ракетах и о контактах, установленных сегодня правительственными чиновниками с партнерами: когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину", — подчеркнул Зеленский.
Главное управление разведки также предоставило информацию о производстве и накоплении ракет в России.
Ситуация в энергетике Украины
В ходе совещания особое внимание уделили ситуации в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях.
Зеленский отметил, что в последние дни в отдельных районах Днепра и области возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Также обсудили ситуацию в Запорожье и Херсоне.
"У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть четкие ответы для людей", — подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые восстанавливают инфраструктуру после российских обстрелов.
Ситуация на фронте и поддержка украинцев
Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По словам президента, ситуация на фронте остается сложной, но стабильной. Особое внимание уделили Константиновке в Донецкой области.
Отдельно президент обсудил с правительством и командой Офиса президента проблемы с транспортом и логистикой, а также возможные решения для поддержки жителей прифронтовых областей, Киева и других областных центров.
Кроме того, на следующей неделе Украина готовится к новым встречам с международными партнерами.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Пентагон задерживает передачу Украине около 60 ракет для систем Patriot. Речь идет о закупленных западными партнерами боеприпасах PAC-2 и PAC-3, поставка которых откладывается из-за позиции министра обороны США Пита Хегсета.
Также мы сообщали о том, что Украина испытывает реактивные дроны-перехватчики в боевых условиях. Военные совместно с производителями работают над усовершенствованием этих беспилотников для борьбы с российскими БПЛА.