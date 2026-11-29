Президент Украины Владимир Зеленский, истребители F-16. Фото: Офис президента, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 ноября, поручил членам правительства связаться с международными партнерами, которые еще не выполнили договоренности о военной помощи. Глава государства также заслушал доклад разведки о подготовке России к новым ударам по Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента.

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Поставки ракет для ПВО Украины

По словам Зеленского, часть договоренностей об усилении противовоздушной обороны уже выполнена. В частности, президент поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.

До конца дня Министерство иностранных дел, Министерство обороны и другие ответственные должностные лица должны провести переговоры по остальным пакетам помощи.

"Ожидаю к вечеру доклад о ракетах и о контактах, установленных сегодня правительственными чиновниками с партнерами: когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину", — подчеркнул Зеленский.

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Главное управление разведки также предоставило информацию о производстве и накоплении ракет в России.

Ситуация в энергетике Украины

В ходе совещания особое внимание уделили ситуации в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях.

Зеленский отметил, что в последние дни в отдельных районах Днепра и области возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Также обсудили ситуацию в Запорожье и Херсоне.

"У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть четкие ответы для людей", — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые восстанавливают инфраструктуру после российских обстрелов.

Ситуация на фронте и поддержка украинцев

Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По словам президента, ситуация на фронте остается сложной, но стабильной. Особое внимание уделили Константиновке в Донецкой области.

Отдельно президент обсудил с правительством и командой Офиса президента проблемы с транспортом и логистикой, а также возможные решения для поддержки жителей прифронтовых областей, Киева и других областных центров.

Кроме того, на следующей неделе Украина готовится к новым встречам с международными партнерами.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Пентагон задерживает передачу Украине около 60 ракет для систем Patriot. Речь идет о закупленных западными партнерами боеприпасах PAC-2 и PAC-3, поставка которых откладывается из-за позиции министра обороны США Пита Хегсета.

Также мы сообщали о том, что Украина испытывает реактивные дроны-перехватчики в боевых условиях. Военные совместно с производителями работают над усовершенствованием этих беспилотников для борьбы с российскими БПЛА.