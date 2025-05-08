Зеленський та Урсула фон дер Ляєн провели розмову — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона привітала український народ із Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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За словами президента, Урсула фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС. Також лідери обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС.

"Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху", — зазначив Зеленський.

Угода зі США про надра

Також президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди між Україною та США у Верховній Раді. Під час розмови йшлося про дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до миру.

Український лідер наголосив, що необхідне безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру.

"Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському Союзу за підтримку", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував розмову із Зеленським.

Також ми писали, що президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана.