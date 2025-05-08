Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели разговор — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она поздравила украинский народ с Днем памяти и победы над нацизмом.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По словам президента, Урсула фон дер Ляйен подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС. Также лидеры обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в ЕС.

"Подчеркнул важность скорейшего открытия переговорных кластеров и устранения препятствий на этом пути", — отметил Зеленский.

Соглашение с США о недрах

Также президент Еврокомиссии приветствовала ратификацию соглашения между Украиной и США в Верховной Раде. Во время разговора речь шла о дипломатических усилиях Украины совместно с США, ЕС и европейскими партнерами на пути к миру.

Украинский лидер подчеркнул, что необходимо безусловное, настоящее и по меньшей мере 30-дневное прекращение огня для продвижения реальных усилий по установлению мира.

"Это наша общая позиция. Я благодарен Европейскому Союзу за поддержку", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с Зеленским.

Также мы писали, что президент внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене.