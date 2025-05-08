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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про військового омбудсмена

8 травня 2025 17:12
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський подав до Ради законопроєкт про військового омбудсмана
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана. У документі йдеться, що глава держави призначатиме його та заступників.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки й оборони. Вони передбачені в Законі України "Про національну безпеку України".

Також встановлено процедуру подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і структурах військового управління щодо можливих порушень їхніх прав, а також механізм підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з державними інституціями.

"Людина та її права й свободи як головна цінність — це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти", — зазначила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова). 

Нагадаємо, 8 травня Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Володимир Зеленський Україна військові законопроєкт омбудсмен
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