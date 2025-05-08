Зеленський подав до Ради законопроєкт про військового омбудсмана

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана. У документі йдеться, що глава держави призначатиме його та заступників.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Реклама

Читайте також:

Військовий омбудсман

Законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки й оборони. Вони передбачені в Законі України "Про національну безпеку України".

Також встановлено процедуру подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і структурах військового управління щодо можливих порушень їхніх прав, а також механізм підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з державними інституціями.

"Людина та її права й свободи як головна цінність — це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти", — зазначила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова).

Нагадаємо, 8 травня Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.