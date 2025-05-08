Зеленський подав до Ради законопроєкт про військового омбудсмана

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про військового омбудсмена
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана. У документі йдеться, що глава держави призначатиме його та заступників.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
Військовий омбудсман
Законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки й оборони. Вони передбачені в Законі України "Про національну безпеку України".
Також встановлено процедуру подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і структурах військового управління щодо можливих порушень їхніх прав, а також механізм підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з державними інституціями.
"Людина та її права й свободи як головна цінність — це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти", — зазначила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова).
Нагадаємо, 8 травня Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Крім того, Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
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