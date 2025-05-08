Зеленский подал в Раду законопроект о военном омбудсмене

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене. В документе говорится, что глава государства будет назначать его и заместителей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Военный омбудсмен

Законопроект предусматривает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательный орган при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны. Они предусмотрены в Законе Украины "О национальной безопасности Украины".

Также установлена процедура подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, порядок проведения проверок в воинских частях и структурах военного управления относительно возможных нарушений их прав, а также механизм подготовки выводов и взаимодействия военного омбудсмена с государственными институтами.

"Человек и его права и свободы как главная ценность — это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что нам в конечном итоге поможет победить", — отметила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Кобылинская (Решетилова).

Напомним, 8 мая Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме того, Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской почтил память погибших во Второй мировой войне.