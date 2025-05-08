Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Другої світової у День пам’яті — фото

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента України

У День пам’яті та примирення, який в Україні відзначають 8 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Подружжя поклало квіти, вшанувавши тих, хто віддав життя у боротьбі за свободу.

Про це повідомила пресслужба Президента України.

Реклама

Читайте також:

Подружжя Зеленських вшанували пам'ять українців, які боролися з нацизмом

Покладання квітів. Фото: Офіс Президента України

Подружжя Зеленських несуть квіти. Фото: Офіс Президента України

Президент наголосив, що Росія, намагаючись загарбати Україну, водночас намагається привласнити й українську історичну пам’ять.

Володимир Зеленський підкреслив, що українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, зупинивши його ціною мільйонів життів, а війна зачепила кожну сім'ю та дім.

"Понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору. У тій війні в нас не було тилу – вся наша земля була суцільним фронтом, плацдармом, відкритою раною. Постраждало кожне місто, село, кожен дім і кожна родина. За його словами, понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не лише в лавах радянської армії, а й у загонах руху опору та арміях союзників. У ті роки вся територія України стала фронтом — жодне місто, жодне село не залишилося осторонь, і страждання торкнулися кожної родини", — зауважив Володимир Зеленський.

Вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Фото: Офіс Президента України

Церемонія вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Фото: Офіс Президента України

Президент наголосив, що українці не віддають своє сьогодення та свою пам’ять російському неонацизму.

"Перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого "паради", а з тими, із ким правда. Шануймо свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому знову з ним боремося", — висловився Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення — читайте, що означає цей день.

Також Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та примирення.