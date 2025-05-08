Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У четвер, 8 травня, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Лідер зазначив, що цей день нагадує, що будь-яке зло неодмінно закінчується.

Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Звернення Зеленського у День пам’яті та перемоги над нацизмом

"Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби "ніколи знову". На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську", — сказав президент.

У своїй промові лідер згадав й про Росію. Він зауважив, що 9 травня про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. Він наголосив, що про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя.

"Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм", — сказав Зеленський.

Натомість він додав, що Україна, своєю чергою, не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів. І понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі.

Президент зауважив, що майже кожна українська родина має фото, береже пам’ять про когось зі своїх: "Прадід, бабуся чи прабабуся або, як у мене, дідусь. І ті з нас, хто застав ще живих ветеранів Другої світової, пам’ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди підіймали тост: "Нехай не буде війни!".

Лідер України наголосив, що майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом: "Бореться за нашу Україну, наш Київ, за всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя".

"Вісімдесят років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться.

З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Вічна пам’ять усім, хто боровся зі злом, і слава всім, хто захищає сьогодні життя!" — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше ми інформували, що президент Сербії Александр Вучич записав відеозвернення на Червоній площі у Москві.

Також ми повідомляли, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, попри негативну реакцію ЄС, відвідає Москву на 9 травня.