Зеленский обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В четверг, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Лидер отметил, что этот день напоминает, что любое зло непременно заканчивается.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram.

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Обращение Зеленского в День памяти и победы над нацизмом

"Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, который мы отмечаем вместе со всем миром, со всеми, кто 80 лет назад боролся за жизнь, чтобы зло проиграло, чтобы "никогда снова". К сожалению, три года назад это снова повторилось, и так же, как прежде, над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю украинскую", — сказал президент.

В своей речи лидер вспомнил и о России. Он отметил, что 9 мая о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. Он отметил, что о блокаде Ленинграда будут говорить те, именно те, кто устроил блокаду Мариуполя.

"Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина, в свою очередь, не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе.

Президент отметил, что почти каждая украинская семья имеет фото, бережет память о ком-то из своих: "Прадед, бабушка или прабабушка или, как у меня, дедушка. И те из нас, кто застал еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались, без романтики, без пафоса, вспоминая то время, как они всегда поднимали тост: "Пусть не будет войны!".

Лидер Украины подчеркнул, что почти каждая украинская семья сегодня имеет героя, который боролся или борется с новым злом: "Борется за нашу Украину, наш Киев, за все наши города, села, за наших людей, за нашу жизнь".

"Восемьдесят лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне. И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это стоим сегодня. Именно это однажды произойдет.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне! Вечная память всем, кто боролся со злом, и слава всем, кто защищает сегодня жизнь!" — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее мы информировали, что президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади в Москве.

Также мы сообщали, что премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на негативную реакцию ЕС, посетит Москву на 9 мая.