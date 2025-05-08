День пам’яті та примирення в Україні — що варто знати про свято

День пам'яті. Фото: osvitoria.media

У четвер, 8 травня, в Україні і світі відзначають День пам’яті та примирення. Варто вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни.

Що відомо про цей день — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Цього дня вшановують не лише пам’ять бійців, які загинули під час Другої світової війни, а також безневинних її жертв: дітей, цивільних, остарбайтерів. Лише в Україні під час війни 1939-1945 років загинуло понад 8 млн людей.

Символом пам’яті про Другу світову війни та її жертв в Україні та Європі є мак пам’яті.

Святкування Дня пам’яті 8 травня разом із західними країнами замість "радянського" Дня перемоги 9 травня є переосмисленням подій Другої світової на підставі об’єктивних історичних фактів, а не радянської пропаганди.

Історична основа Дня пам'яті

Понад десять років тому Україна долучилася до європейської традиції вшанування пам’яті про Другу світову війну — не святкування, а осмислене вшанування героїзму та жертв. 8 травня сприймається як День пам’яті та перемоги над нацизмом у людському вимірі — з повагою до всіх, хто боровся і загинув, хто став жертвою найжорстокішої війни в історії. Україна щороку вшановує їхню пам’ять і роль у спільній перемозі.

Друга світова війна стала наслідком змови двох тоталітарних режимів — нацистського і комуністичного — та бездіяльності світових держав. Україна опинилася в епіцентрі бойових дій, де майже 7 мільйонів її мешканців було мобілізовано до Червоної армії, половина з них не повернулася живою. Українці боролися у складі багатьох армій Антигітлерівської коаліції, в партизанському русі та підпіллі, а українські підприємства працювали на потреби фронту.

Однак перемога над нацизмом не принесла Україні свободи — її змінив новий етап комуністичного терору: депортації, голод, репресії, нищення українських церков. Українці й інші народи, що жили на нашій землі, понесли мільйонні втрати. Перемога у війні стала можливою завдяки об’єднанню зусиль багатьох держав, і жодна з них не має права монополізувати цей здобуток.

Сьогодні Україна знову стоїть на передовій боротьби зі злом — російською агресією, що є новою агресивною ідеологією, спадкоємцем тоталітарних практик. Росія привласнила статус "головного переможця", перетворивши пам’ять про перемогу у Другій світовій на інструмент пропаганди війни. Українці захищають не лише свою державу, а й усю Європу, виборюючи шанс на нову систему глобальної безпеки.

Нагадаємо, за даними InformNapalm, російські спецслужби можуть готувати серію показових терактів у різних регіонах країни під час святкування Дня перемоги 9 травня.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я на три дні.