День памяти и примирения в Украине — что стоит знать о празднике

День памяти. Фото: УНИАН

В четверг, 8 мая, в Украине и мире отмечают День памяти и примирения. Стоит почтить память жертв Второй мировой войны.

Что известно об этом дне — читайте в материале Новини.LIVE.

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В этот день чтят не только память бойцов, погибших во время Второй мировой войны, а также невинных ее жертв: детей, гражданских, остарбайтеров. Только в Украине во время войны 1939-1945 годов погибло более 8 млн человек.

Символом памяти о Второй мировой войны и ее жертв в Украине и Европе является мак памяти.

Празднование Дня памяти 8 мая вместе с западными странами вместо "советского" Дня победы 9 мая является переосмыслением событий Второй мировой на основании объективных исторических фактов, а не советской пропаганды.

Историческая основа Дня памяти

Более десяти лет назад Украина присоединилась к европейской традиции чествования памяти о Второй мировой войне — не празднование, а осмысленное чествование героизма и жертв. 8 мая воспринимается как День памяти и победы над нацизмом в человеческом измерении — с уважением ко всем, кто боролся и погиб, кто стал жертвой самой жестокой войны в истории. Украина ежегодно чтит их память и роль в общей победе.

Вторая мировая война стала следствием заговора двух тоталитарных режимов - нацистского и коммунистического — и бездействия мировых держав. Украина оказалась в эпицентре боевых действий, где почти 7 миллионов ее жителей были мобилизованы в Красную армию, половина из них не вернулась живой. Украинцы боролись в составе многих армий Антигитлеровской коалиции, в партизанском движении и подполье, а украинские предприятия работали на нужды фронта.

Однако победа над нацизмом не принесла Украине свободы — ее сменил новый этап коммунистического террора: депортации, голод, репрессии, уничтожение украинских церквей. Украинцы и другие народы, жившие на нашей земле, понесли миллионные потери. Победа в войне стала возможной благодаря объединению усилий многих государств, и ни одно из них не имеет права монополизировать это достижение.

Сегодня Украина снова стоит на передовой борьбы со злом — российской агрессией, который является новой агрессивной идеологией, наследником тоталитарных практик. Россия присвоила статус "главного победителя", превратив память о победе во Второй мировой в инструмент пропаганды войны. Украинцы защищают не только свое государство, но и всю Европу, борясь за шанс на новую систему глобальной безопасности.

Напомним, по данным InformNapalm, российские спецслужбы могут готовить серию показательных терактов в разных регионах страны во время празднования Дня победы 9 мая.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на три дня.