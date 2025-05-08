Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв Второй мировой в День памяти — фото

Зеленские почтили память погибших во Второй мировой войне
В День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших во Второй мировой войне. Супруги возложили цветы, почтив тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу.
Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.
Супруги Зеленские почтили память украинцев, которые боролись с нацизмом
Президент подчеркнул, что Россия, пытаясь захватить Украину, одновременно пытается присвоить и украинскую историческую память.
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы сделали весомый вклад в победу над нацизмом, остановив его ценой миллионов жизней, а война задела каждую семью и дом.
"Более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в составе Советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч — в повстанческих отрядах и движениях сопротивления. В той войне у нас не было тыла — вся наша земля была сплошным фронтом, плацдармом, открытой раной. Пострадал каждый город, село, каждый дом и каждая семья. По его словам, более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в рядах советской армии, но и в отрядах движения сопротивления и армиях союзников. В те годы вся территория Украины стала фронтом — ни один город, ни одно село не осталось в стороне, и страдания коснулись каждой семьи", — отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинцы не отдают свое настоящее и свою память российскому неонацизму.
"Победа и настоящая память не с теми, у кого "парады", а с теми, с кем правда. Уважаем свой вклад в борьбу со злом и свое сегодня, в котором снова с ним боремся", — высказался Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения — читайте, что означает этот день.
Также Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.
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