Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв Второй мировой в День памяти — фото

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Фото: Офис Президента Украины

В День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших во Второй мировой войне. Супруги возложили цветы, почтив тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

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Супруги Зеленские почтили память украинцев, которые боролись с нацизмом

Возложение цветов. Фото: Офис Президента Украины

Супруги Зеленские несут цветы, фото: Офис Президента Украины

Президент подчеркнул, что Россия, пытаясь захватить Украину, одновременно пытается присвоить и украинскую историческую память.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы сделали весомый вклад в победу над нацизмом, остановив его ценой миллионов жизней, а война задела каждую семью и дом.

"Более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в составе Советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч — в повстанческих отрядах и движениях сопротивления. В той войне у нас не было тыла — вся наша земля была сплошным фронтом, плацдармом, открытой раной. Пострадал каждый город, село, каждый дом и каждая семья. По его словам, более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в рядах советской армии, но и в отрядах движения сопротивления и армиях союзников. В те годы вся территория Украины стала фронтом — ни один город, ни одно село не осталось в стороне, и страдания коснулись каждой семьи", — отметил Владимир Зеленский.

Чествование памяти жертв Второй мировой войны. Фото: Офис Президента Украины

Церемония чествования памяти жертв Второй мировой войны. Фото: Офис Президента Украины

Президент подчеркнул, что украинцы не отдают свое настоящее и свою память российскому неонацизму.

"Победа и настоящая память не с теми, у кого "парады", а с теми, с кем правда. Уважаем свой вклад в борьбу со злом и свое сегодня, в котором снова с ним боремся", — высказался Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения — читайте, что означает этот день.

Также Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.