Василь Малюк отримав звання Героя України — указ Зеленського

Зеленський присвоїв звання Героя України главі СБУ Малюку
Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України. Він вже підписав відповідний указ.
Про це йдеться в указі Зеленського.
Василь Малюк став Героєм України
Малюку присвоїли звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння народові.
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту", — йдеться в указі.
Що відомо про Василя Малюка
Малюк здобув вищу освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ. Військову службу в органах державної безпеки він розпочав у 2001 році, а в 2005 році завершив навчання в Національній академії СБУ за спеціальністю правознавство.
Протягом кар'єри працював у різних підрозділах силових структур, займаючись розслідуваннями та активно протидіючи правопорушенням.
Главою СБУ Малюк став 7 лютого 2023 року за рішенням Верховної Ради.
Одним із основних напрямів діяльності стала протидія російській агресії, зокрема боротьба з диверсійно-розвідувальними групами.
Крім того, СБУ розробила та активно використовує безпілотні морські апарати для ведення бойових дій проти російських окупантів у Чорному морі.
Малюк активно співпрацює з розвідками і спецслужбами інших країн, зокрема з американською ЦРУ та британським MI6.
Нагадаємо, 5 травня Зеленський присвоїв звання Героя України Владиславу Дацькому з позивним "Дацик".
Раніше звання Героя України присвоїли загиблому пілоту винищувача F-16 Павлу Іванову.
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