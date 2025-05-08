Василь Малюк отримав звання Героя України — указ Зеленського

Василь Малюк. Фото: СБУ

Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України. Він вже підписав відповідний указ.

Про це йдеться в указі Зеленського.

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Малюку присвоїли звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння народові.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту", — йдеться в указі.

Що відомо про Василя Малюка

Малюк здобув вищу освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ. Військову службу в органах державної безпеки він розпочав у 2001 році, а в 2005 році завершив навчання в Національній академії СБУ за спеціальністю правознавство.

Василь Малюк. Фото: СБУ

Протягом кар'єри працював у різних підрозділах силових структур, займаючись розслідуваннями та активно протидіючи правопорушенням.

Главою СБУ Малюк став 7 лютого 2023 року за рішенням Верховної Ради.

Одним із основних напрямів діяльності стала протидія російській агресії, зокрема боротьба з диверсійно-розвідувальними групами.

Василь Малюк. Фото: СБУ

Крім того, СБУ розробила та активно використовує безпілотні морські апарати для ведення бойових дій проти російських окупантів у Чорному морі.

Малюк активно співпрацює з розвідками і спецслужбами інших країн, зокрема з американською ЦРУ та британським MI6.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський присвоїв звання Героя України Владиславу Дацькому з позивним "Дацик".

Раніше звання Героя України присвоїли загиблому пілоту винищувача F-16 Павлу Іванову.