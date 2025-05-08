Василий Малюк получил звание Героя Украины — указ Зеленского

Василий Малюк. Фото: СБУ

Президент Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Героя Украины. Он уже подписал соответствующий указ.

Об этом говорится в указе Зеленского.

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Малюку присвоили звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение народу.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малюку Василию Васильевичу — генерал-лейтенанту", — говорится в указе.

Что известно о Василии Малюке

Малюк получил высшее образование в Киевском национальном университете внутренних дел. Военную службу в органах государственной безопасности он начал в 2001 году, а в 2005 году завершил обучение в Национальной академии СБУ по специальности правоведение.

Василий Малюк. Фото: СБУ

На протяжении карьеры работал в различных подразделениях силовых структур, занимаясь расследованиями и активно противодействуя правонарушениям.

Главой СБУ Малюк стал 7 февраля 2023 года по решению Верховной Рады.

Одним из основных направлений деятельности стало противодействие российской агрессии, в частности борьба с диверсионно-разведывательными группами.

Василий Малюк. Фото: СБУ

Кроме того, СБУ разработала и активно использует беспилотные морские аппараты для ведения боевых действий против российских оккупантов в Черном море.

Малюк активно сотрудничает с разведками и спецслужбами других стран, в частности с американской ЦРУ и британским MI6.

Напомним, 5 мая Зеленский присвоил звание Героя Украины Владиславу Дацкому с позывным "Дацик".

Ранее звание Героя Украины присвоили погибшему пилоту истребителя F-16 Павлу Иванову.