Розмова Зеленського з Мілеєм — що обговорили лідери

Зеленський провів розмову з лідером Аргентини — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин.
Про це Володимир Зеленський повідомив у понеділок, 17 березня.
Розмова Зеленського з Мілеєм
Глава України висловив колезі з Аргентини співчуття з приводу нещодавньої повені. Через негоду загинуло 16 людей, тисячі — втратили дім.
"Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу", — зазначив Зеленський.
Глава держави також розповів про конструктивну зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії. Під час зустрічі Україна підтримала пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.
"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хав'єра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше Зеленський з Мілеєм зустрічались у Давосі. Тоді обговорили співпрацю задля наближення справедливого й тривалого миру.
Також президент Аргентини заявляв про створення альянсу правих. Туди, за словами політика, готові долучитись багато світових лідерів.
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