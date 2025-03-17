Розмова Зеленського з Мілеєм — що обговорили лідери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин.

Про це Володимир Зеленський повідомив у понеділок, 17 березня.

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Розмова Зеленського з Мілеєм

Глава України висловив колезі з Аргентини співчуття з приводу нещодавньої повені. Через негоду загинуло 16 людей, тисячі — втратили дім.

"Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу", — зазначив Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Глава держави також розповів про конструктивну зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії. Під час зустрічі Україна підтримала пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хав'єра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський з Мілеєм зустрічались у Давосі. Тоді обговорили співпрацю задля наближення справедливого й тривалого миру.

Також президент Аргентини заявляв про створення альянсу правих. Туди, за словами політика, готові долучитись багато світових лідерів.