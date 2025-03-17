Разговор Зеленского с Милеем — что обсудили лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Лидеры обсудили укрепление двусторонних отношений.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в понедельник, 17 марта.

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Глава Украины выразил коллеге из Аргентины соболезнования по поводу недавнего наводнения. Из-за непогоды погибло 16 человек, тысячи — потеряли дом.

"Украина готова помочь Аргентине защитить жизни и оказать необходимую помощь", — отметил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Глава государства также рассказал о конструктивной встрече украинской и американской команд в Саудовской Аравии. Во время встречи Украина поддержала предложение США относительно 30-дневного прекращения огня.

"Сейчас мы видим, как Россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский с Милеем встречались в Давосе. Тогда обсудили сотрудничество для приближения справедливого и длительного мира.

Также Президент Аргентины заявлял о создании альянса правых. Туда, по словам политика, готовы присоединиться многие мировые лидеры.