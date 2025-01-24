Альянс правих — президент Аргентини заявив про союз з Трампом

Президент Аргентини Хав'єр Мілей. Фото: Reuters

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив про створення альянсу правих. Туди, за словами політика, готові долучитись багато світових лідерів.

Про це Хав'єр Мілей сказав під час виступу в Давосі в четвер, 23 січня.

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Основна мета альянсу правих — протистояти лівій ідеології "воук", яка передбачає боротьбу з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю. Також учасники "воук" зосереджують увагу на питаннях расової та гендерної рівності.

"Фемінізм, різноманітність, інклюзія, справедливість, імміграція, аборти, екологія, гендерна ідеологія — все це голови однієї і тієї ж істоти, мета якої — виправдати прогрес держави шляхом привласнення і спотворення благородних цілей", — сказав Мілей.

За його словами, до альянсу правил можуть приєднатися прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, президент Сальвадору Наїб Букеле та інші впливові лідери правого спрямування. Крім того, Мілей запевнив у підтримці Президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з аргентинським колегою Хав'єром Мілеєм. Це сталося в Українському домі в Давосі.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що хоче відновити переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином. Він заявив про те, що політики раніше ладили та мали хороші відносини.