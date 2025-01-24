Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином arrow

Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

24 січня 2025 12:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
Дональд Трамп готовий до нових переговорів із КНДР
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Він додав, що раніше між ними раніше були нормальні відносини.

Про це він розповів в інтерв’ю для Fox News.

Читайте також:

Трамп хоче відновити діалог з Кім Чен Ином

Дональд Трамп згадав, що мав гарні відносини з Кім Чен Ином під час першого президентського терміну.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", — сказав президент США. 

Також Трамп назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем" і зазначив, що він не є релігійним фанатиком.

Між США та КНДР виникли напружені стосунки здавна, зокрема, через ядерну програму Північної Кореї. Вашингтон неодноразово закликав Пхеньян припинити ядерні випробування, що розглядалося Північною Кореєю як втручання у внутрішні справи.

Востаннє Дональд Трамп відвідував КНДР у червні 2019 року, що стало прецедентом в історії між США та КНДР. 

У листопаді 2024 року Дональд Трамп також повідомляв, що має намір зустрітися з Кім Чен Ином та обговорити проблеми зовнішньої політики на Близькому Сході та в Україні.

Також раніше, у січні 2025 року, на Радбезі ООН зробили попередження, що КНДР через тісну співпрацю з Росією стає дедалі боєздатнішою. 

США переговори Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

12:23 Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

12:20 Учасники бойових дій — чи тільки в ЗСУ мають на це право

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати