Дональд Трамп готовий до нових переговорів із КНДР

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Він додав, що раніше між ними раніше були нормальні відносини.

Про це він розповів в інтерв’ю для Fox News.

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Дональд Трамп згадав, що мав гарні відносини з Кім Чен Ином під час першого президентського терміну.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", — сказав президент США.

Також Трамп назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем" і зазначив, що він не є релігійним фанатиком.

Між США та КНДР виникли напружені стосунки здавна, зокрема, через ядерну програму Північної Кореї. Вашингтон неодноразово закликав Пхеньян припинити ядерні випробування, що розглядалося Північною Кореєю як втручання у внутрішні справи.

Востаннє Дональд Трамп відвідував КНДР у червні 2019 року, що стало прецедентом в історії між США та КНДР.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп також повідомляв, що має намір зустрітися з Кім Чен Ином та обговорити проблеми зовнішньої політики на Близькому Сході та в Україні.

Також раніше, у січні 2025 року, на Радбезі ООН зробили попередження, що КНДР через тісну співпрацю з Росією стає дедалі боєздатнішою.