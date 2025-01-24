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Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном

24 января 2025 12:28
Анастасия Постоенко - Редактор
Дональд Трамп готов к новым переговорам с КНДР
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он добавил, что ранее между ними были нормальные отношения.

Об этом он рассказал в интервью для Fox News.

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Дональд Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время первого президентского срока.

"Я ему нравился, и я с ним ладил", — сказал президент США.

Также Трамп назвал Ким Чен Ына "умным парнем" и отметил, что он не является религиозным фанатиком.

Между США и КНДР возникли напряженные отношения издавна, в частности, из-за ядерной программы Северной Кореи.

Вашингтон неоднократно призывал Пхеньян прекратить ядерные испытания, что рассматривалось Северной Кореей как вмешательство во внутренние дела.

В последний раз Дональд Трамп посещал КНДР в июне 2019 года, что стало прецедентом в истории между США и КНДР.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп также сообщал, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном и обсудить проблемы внешней политики на Ближнем Востоке и в Украине.

Также ранее, в январе 2025 года, на Совбезе ООН сделали предупреждение, что КНДР из-за тесного сотрудничества с Россией становится все более боеспособной.

США переговоры Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын

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