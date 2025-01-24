Дональд Трамп готов к новым переговорам с КНДР

Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он добавил, что ранее между ними были нормальные отношения.
Об этом он рассказал в интервью для Fox News.
Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время первого президентского срока.
"Я ему нравился, и я с ним ладил", — сказал президент США.
Также Трамп назвал Ким Чен Ына "умным парнем" и отметил, что он не является религиозным фанатиком.
Между США и КНДР возникли напряженные отношения издавна, в частности, из-за ядерной программы Северной Кореи.
Вашингтон неоднократно призывал Пхеньян прекратить ядерные испытания, что рассматривалось Северной Кореей как вмешательство во внутренние дела.
В последний раз Дональд Трамп посещал КНДР в июне 2019 года, что стало прецедентом в истории между США и КНДР.
В ноябре 2024 года Дональд Трамп также сообщал, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном и обсудить проблемы внешней политики на Ближнем Востоке и в Украине.
Также ранее, в январе 2025 года, на Совбезе ООН сделали предупреждение, что КНДР из-за тесного сотрудничества с Россией становится все более боеспособной.
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