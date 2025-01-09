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КНДР стає більш здатною вести війну, попереджають США

9 січня 2025 07:15
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Північна Корея посилює свої війська за допомогою досвіду у війні проти України
Лідер КНДР Кім Чен Ин із військовими. Фото: Yonhap News
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Північна Корея отримує вигоду з того, що її війська воюють разом з Росією проти України. Набуваючи досвіду, КНДР стає більш здатною вести війну проти своїх сусідів.

Про це в понеділок на Радбезі ООН заявила Дороті Камілла Ши, яка є заступницею постійного представника США в ООН, пише The Guardian.

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Ши підтвердила, що на території Росії перебувають понад 12 тисяч північнокорейських солдатів і в грудні вони почали бойові дії проти ЗСУ в Курській області. Це, своєю чергою, дозволяє військам КНДР набиратися досвіду.

"(Північна Корея. — Ред.) отримує значну вигоду від отримання російської військової техніки, технологій і досвіду, що робить її більш здатною вести війну проти своїх сусідів", — попередила Ши.

В той самий час вона додала, що КНДР, імовірно, буде прагнути використовувати ці поліпшення для просування контрактів на продаж знаряддя і військову підготовку по всьому світу.

Нагадаємо, днями в одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що війська Північної Кореї, воюючи з РФ проти України, втратили вже 3800 солдатів. Мова йде про тих, хто вже загинув, і поранених.

Також ми писали, що 7 січня бійці ССО повідомляли про те, що знищили групу військових КНДР у Курській області. Знайдені речі одного із загиблих можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.

КНДР армія війна в Україні Росія солдати Північна Корея

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