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Потери корейцев на войне против Украины — Зеленский назвал цифру

6 января 2025 02:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Зеленский сообщил, сколько военных КНДР погибло из-за участия в войне РФ против Украины
Военные КНДР. Фото иллюстративное: mil.in.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Северная Корея отправила в РФ, чтобы воевать против Украины, 12 тысяч военных. Почти треть из этих солдат, 3 800 корейских бойцов, уже погибли или получили ранения.

Об этом в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины отметил, что в Россию могут прибыть еще 30–40 тысяч бойцов из КНДР. Может быть даже 500 тысяч военных, потому что у россиян автократия. К тому же помощь России от Северной Кореи поступает более оперативно и является более масштабной чем помощь Украине от ЕС. Например, Украина получила от европейских партнеров миллион снарядов, тогда как северные корейцы передали РФ 3,7 миллиона снарядов.

Также Зеленский заявил, что украинская армия сейчас является крупнейшей в Европе, ведь насчитывает 980 тысяч военных. Во французской армии, которая занимает второе место по численности личного состава в Европе, бойцов в четыре раза меньше — около 200 тысяч. Собрать армию, в которой было бы от двух до трех миллионов военных Европа не сможет, однако такой цели у Украины и нет.

"Нет такой цели всех собрать. Мы не хотим войны. Мы хотим россиян остановить, а они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым, чтобы они были неузнаваемы. Есть доказательства: фото и видео", — сказал украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что гарантам безопасности Будапештского меморандума было безразлично на Украину. По его мнению, сейчас Украине нужны гарантии не только на бумаге.

Также мы сообщали, что президент Украины сообщил, когда может произойти прекращение огня. Он отметил, что для этого в Украине должно быть достаточно оружия для отражения вероятных нападений в будущем.

Владимир Зеленский КНДР война в Украине потери оккупантов Северная Корея

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