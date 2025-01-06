Зеленський повідомив, скільки військових КНДР загинуло через участь у війні РФ проти України

Військові КНДР. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Північна Корея відправила до РФ, щоб воювати проти України, 12 тисяч військових. Майже третина з цих солдатів, 3 800 корейських бійців, уже загинули або зазнали поранень.

Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману в неділю, 5 січня, розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Президент України зазначив, що до Росії можуть прибути ще 30–40 тисяч бійців із КНДР. Може бути навіть 500 тисяч військових, бо в росіян автократія. До того ж допомога Росії від Північної Кореї надходить більш оперативно й є більш масштабною ніж допомога Україні від ЄС. Наприклад, Україна отримала від європейських партнерів мільйон снарядів, тоді як північні корейці передали РФ 3,7 мільйона снарядів.

Також Зеленський заявив, що українська армія наразі є найбільшою в Європі, адже налічує 980 тисяч військових. У французькій армії, яка посідає друге місце за чисельністю особового складу в Європі, бійців учетверо менше — близько 200 тисяч. Зібрати армію, в якій було би від двох до трьох мільйонів військових Європа не зможе, однак такої мети в України й немає.

"Немає такої мети всіх зібрати. Ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити, а вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, покараненим або вбитим, щоб вони були невпізнавані. Є докази: фото і відео", — сказав український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що гарантам безпеки Будапештського меморандуму було байдуже на Україну. На його думку, зараз Україні потрібні гарантії не лише на папері.

Також ми повідомляли, що президент України повідомив, коли може статися припинення вогню. Він зазначив, що для цього в Україні має бути достатньо зброї для відбиття ймовірних нападів у майбутньому.