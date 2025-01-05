Володимир Зеленський заявив, що гарантам Будапештського меморандуму було байдуже на Україну

Володимир Зеленський. Скриншот відео

Для припинення війни Україні потрібні надійні гарантії безпеки. Вони мають бути не лише на папері, оскільки свого часу підписантам Будапештського меморандуму було байдуже на Україну.

Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману в неділю, 5 січня, розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський зазначив, що в Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України. Гарантерами спочатку виступили США, Росія та Велика Британія, а потім до них доєдналися Франція та Китай.

"Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"... Це ж найбільші держави. Це ядерна п'ятірка. Зараз треба було би знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити в тюрму", — наголосив український лідер.

Він повідомив, що після окупації Росією частини Донбасу та Криму, Україна тричі впродовж кількох років відправляла листи всім гарантерам безпеки. Згідно з Будапештським меморандумом, у разі порушення територіальної цілісності України представники всіх п'ятьох країн-гарантів мали зустрітися на консультаціях.

"Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці офіційні листи? Ні. Чому? Та пох*ру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було пох*ру, так і всім іншим гарантерам було пох*ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки", — підсумував президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, коли Україна погодиться на припинення вогню. На його думку, це можливо лише тоді, коли в України буде достатньо зброї для відбиття ймовірних нападів у майбутньому.

Також ми повідомляли, що президент України різко висловився щодо поведінки країн-партнерів перед початком повномасштабної війни. Коли він просив вжити превентивних заходів для того, щоб зупинити агресію РФ, ті обіцяли в разі великої війни ввести проти Росії санкції.