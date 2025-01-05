Владимир Зеленский заявил, что гарантам Будапештского меморандума было безразлично на Украину

Владимир Зеленский. Скриншот видео

Для прекращения войны Украине нужны надежные гарантии безопасности. Они должны быть не только на бумаге, поскольку в свое время подписантам Будапештского меморандума было безразлично на Украину.

Об этом в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что в Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Гарантерами сначала выступили США, Россия и Великобритания, а затем к ним присоединились Франция и Китай.

"Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения". Это же крупнейшие государства. Это ядерная пятерка. Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить в тюрьму", — подчеркнул украинский лидер.

Он сообщил, что после оккупации Россией части Донбасса и Крыма Украина трижды на протяжении нескольких лет отправляла письма всем гарантерам безопасности. Согласно Будапештскому меморандуму, в случае нарушения территориальной целостности Украины представители всех пяти стран-гарантов должны были встретиться на консультациях.

"Кто-то приехал? Нет. Кто-то ответил на эти официальные письма? Нет. Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было пох*ру, так и всем остальным гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", — подытожил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, когда Украина согласится на прекращение огня. По его мнению, это возможно лишь тогда, когда у Украины будет достаточно оружия для отражения вероятных нападений в будущем.

Также мы сообщали, что президент Украины резко высказался о поведении стран-партнеров перед началом полномасштабной войны. Когда он просил принять превентивные меры для того, чтобы остановить агрессию РФ, те обещали в случае большой войны ввести против России санкции.