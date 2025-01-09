Северная Корея усиливает свои войска с помощью опыта в войне против Украины

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными. Фото: Yonhap News

Северная Корея извлекает выгоду из того, что ее войска воюют вместе с Россией против Украины. Приобретая опыт, КНДР становится более способной вести войну против своих соседей.

Об этом в понедельник на Совбезе ООН заявила Дороти Камилла Ши, которая является заместителем постоянного представителя США в ООН, пишет The Guardian.

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Ши подтвердила, что на территории России находятся более 12 тысяч северокорейских солдат и в декабре они начали боевые действия против ВСУ в Курской области. Это в свою очередь, позволяет войскам КНДР набираться опыта.

"(Северная Корея. — Ред.) извлекает значительную выгоду из получения российской военной техники, технологий и опыта, что делает ее более способной вести войну против своих соседей", — предупредила Ши.

В то же время она добавила, что КНДР, вероятно, будет стремиться использовать эти улучшения для продвижения контрактов на продажу орудия и военную подготовку по всему миру.

Напомним, на днях в одном из интервью президент Владимир Зеленский заявил, что войска Северной Кореи воюя с РФ против Украины потеряли уже 3800 солдат. Речь идет о тех, кто уже погиб и раненых.

Также мы писали, что 7 числа бойцы ССО сообщали о том, что уничтожили группу военных КНДР в Курской области. Найденных вещи одного из погибших могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.