Альянс правых — президент Аргентины заявил о союзе с Трампом

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о создании альянса правых. Туда, по словам политика, готовы присоединиться многие мировые лидеры.

Об этом Хавьер Милей сказал во время выступления в Давосе в четверг, 23 января.

Читайте также:

Что предполагает альянс правых

Основная цель альянса правых — противостоять левой идеологии "воук", которая предполагает борьбу с несправедливостью, дискриминацией и неравенством. Также участники "воук" сосредотачивают внимание на вопросах расового и гендерного равенства.

"Феминизм, разнообразие, инклюзия, справедливость, иммиграция, аборты, экология, гендерная идеология — все это головы одного и того же существа, цель которого — оправдать прогресс государства путем присвоения и искажения благородных целей", — сказал Милей.

По его словам, к альянсу правил могут присоединиться премьер Италии Джорджия Мелони, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сальвадора Наиб Букеле и другие влиятельные лидеры правого толка. Кроме того, Милей заверил в поддержке Президента США Дональда Трампа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с аргентинским коллегой Хавьером Милеем. Это произошло в Украинском доме в Давосе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет возобновить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он заявил о том, что политики ранее ладили и имели хорошие отношения.