Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 грудня, провів першу зустріч Технологічної Ставки. Вона стала фактично установчим засіданням.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Технологічна Ставка

Президент пояснив, що Технологічна Ставка є спеціальним форматом впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України.

"Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки. Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "шахедам" та ракетам", — зазначив він.

Також відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, створено "перші контури" того, яким чином можна додатково посилити наш захист.

Зеленський зауважив, що на наступній Ставці вже мають бути представлені конкретні рішення.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо протиповітряної оборони.

Також до Дня Сухопутних військ ЗСУ український лідер звернувся до нового командувача Михайла Драпатого.