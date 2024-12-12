Зеленський провів засідання Ставки — про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому йшлося, зокрема, щодо протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Засідання Ставки

"Запоріжжя — безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні. І саме тут, передусім щодо ППО", — зазначив він.

Зеленський уточнив, що також йшлося про стабілізацію фронту та досягнення наших основних безпекових завдань.

Президент наголосив, що нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього.

"І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський провів розмову із командирами батальйонів і рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад, а також 128-ї окремої бригади територіальної оборони.

Також він відвідав підземну передову хірургічну групу, де вручив медикам державні нагороди.