Зеленський провів засідання Ставки — про що йшлося

Зеленський провів засідання Ставки щодо ППО — відео
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому йшлося, зокрема, щодо протиповітряної оборони.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Засідання Ставки
"Запоріжжя — безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні. І саме тут, передусім щодо ППО", — зазначив він.
Зеленський уточнив, що також йшлося про стабілізацію фронту та досягнення наших основних безпекових завдань.
Президент наголосив, що нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього.
"І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", — додав він.
Нагадаємо, Зеленський провів розмову із командирами батальйонів і рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад, а також 128-ї окремої бригади територіальної оборони.
Також він відвідав підземну передову хірургічну групу, де вручив медикам державні нагороди.
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