Зеленский провел заседание Ставки - о чем говорилось

Зеленский провел заседание Ставки по поводу ПВО — видео
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем говорилось, в частности, о противовоздушной обороне.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Заседание Ставки
"Запорожье — ситуация с безопасностью, защита неба. Я провел заседание Ставки сегодня. И именно здесь, прежде всего по ПВО", — отметил он.
Зеленский уточнил, что речь шла также о стабилизации фронта и достижениях наших основных задач безопасности.
Президент подчеркнул, что нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильны именно для этого.
"И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", — добавил он.
Напомним, Зеленский провел разговор с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад, а также 128-й отдельной бригады территориальной обороны.
Также он посетил подземную передовую хирургическую группу, где вручил медикам государственные награды.
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