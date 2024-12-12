Зеленский провел заседание Ставки - о чем говорилось

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем говорилось, в частности, о противовоздушной обороне.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Заседание Ставки

"Запорожье — ситуация с безопасностью, защита неба. Я провел заседание Ставки сегодня. И именно здесь, прежде всего по ПВО", — отметил он.

Зеленский уточнил, что речь шла также о стабилизации фронта и достижениях наших основных задач безопасности.

Президент подчеркнул, что нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильны именно для этого.

"И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский провел разговор с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад, а также 128-й отдельной бригады территориальной обороны.

Также он посетил подземную передовую хирургическую группу, где вручил медикам государственные награды.