Зеленський відвідав підземну хірургічну групу на фронті — відео

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду медику. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, здійснив робочий візит на передову. Там він побував у підземній передовій хірургічній групі.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі.

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Підземна хірургічна група

"Відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що там медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу. Зеленський особисто подякував лікарям та вручив їм державні нагороди.

"Дякую за службу й за те, що рятуєте життя наших захисників і захисниць", — зауважив він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський привітав військових з Днем сухопутних військ ЗСУ.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив бійців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.