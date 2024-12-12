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Зеленський відвідав хірургічну групу на фронті та вручив нагороди

12 грудня 2024 16:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський відвідав підземну хірургічну групу на фронті — відео
Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду медику. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, здійснив робочий візит на передову. Там він побував у підземній передовій хірургічній групі.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі.

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"Відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що там медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу. Зеленський особисто подякував лікарям та вручив їм державні нагороди.

"Дякую за службу й за те, що рятуєте життя наших захисників і захисниць", — зауважив він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський привітав військових з Днем сухопутних військ ЗСУ.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив бійців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. 

Володимир Зеленський ЗСУ медики війна в Україні фронт

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