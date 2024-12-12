Зеленский посетил подземную хирургическую группу на фронте

Зеленский посетил хирургическую группу на фронте и вручил награды
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, совершил рабочий визит на передовую. Там он побывал в подземной передовой хирургической группе.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале.
Подземная хирургическая группа
"Посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу. Этот госпиталь спас уже более 1000 жизней", — говорится в сообщении.
Известно, что там медики принимают раненых бойцов прямо с поля боя и оказывают им медицинскую помощь. Зеленский лично поблагодарил врачей и вручил им государственные награды.
"Спасибо за службу и за то, что спасаете жизнь наших защитников и защитниц", — отметил он.
Напомним, Зеленский поздравил военных с Днем сухопутных войск ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил бойцов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.
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