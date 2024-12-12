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Зеленський звернувся до бійців у День Сухопутних військ — відео

12 грудня 2024 10:11
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
День Сухопутних військ — Зеленський привітав захисників України зі святом
Президент Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сухопутні війська є найбільш чисельним елементом Збройних Сил України. Вони тримають оборону нашої країни і проходять важкі бої.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у День Сухопутних військ в четвер, 12 грудня.

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Президент привітав українських військових з Днем Сухопутних військ, відзначивши їхню важливу роль у забезпеченні оборони країни.

"На плечах воїнів-сухопутників — нашої української піхоти — лежить основний тягар цієї війни. Наші воїни захищають Україну від російських штурмів, під ворожим вогнем, обстрілами і бомбардуваннями стійко тримають рубежі на найскладніших напрямках", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що і сьогодні, у день свого свята, бійці боронять Україну та продовжують впевнено нищити російських загарбників на усіх ділянках фронту.

"Від імені народу України дякую всьому особовому складу Сухопутних військ за самовіддане виконання військового обов’язку, відвагу, героїзм та визначний внесок у загальну справу оборони нашої держави", — сказав глава держави.

Український лідер також висловив шану всім полеглим героям, відзначивши, що кожен українець має близьку людину, яка віддала своє життя за мир і свободу України.

"Завжди пам’ятатимемо всіх наших воїнів, які віддали своє життя в боях заради України", — підкреслив Зеленський.

Президент побажав воїнам незмінної сили, військової вдачі та нових результатів в боях з російським агресором.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських воїнів із Днем Сухопутних військ. У своєму зверненні він висловив вдячність піхотинцям, артилеристам, танкістам, армійським авіаторам та всім представникам Сухопутних військ, наголосивши на їхній важливій ролі у захисті держави.

Також ми розповідали, як можна щиро привітати всіх тих, хто причетний до Дня Сухопутних військ, за допомогою гарних віршів, теплої прози і яскравих листівок.

Володимир Зеленський свята ЗСУ президент День Сухопутних військ України

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