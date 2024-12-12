День Сухопутных войск — Зеленский поздравил защитников Украины с праздником

Президент Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Сухопутные войска являются наиболее многочисленным элементом Вооруженных сил Украины. Они держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в День Сухопутных войск в четверг, 12 декабря.

Читайте также:

Зеленский поздравил бойцов

Президент поздравил украинских военных с Днем Сухопутных войск, отметив их немаловажную роль в обеспечении обороны страны.

"На плечах воинов-сухопутников — нашей украинской пехоты — лежит основное бремя этой войны. Наши воины защищают Украину от российских штурмов, под вражеским огнем, обстрелами и бомбардировками стойко держат рубежи на сложнейших направлениях", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что и сегодня, в день своего праздника, бойцы защищают Украину и продолжают уверенно уничтожать российских захватчиков на всех участках фронта.

"От имени народа Украины благодарю весь личный состав Сухопутных войск за самоотверженное исполнение воинского долга, отвагу, героизм и выдающийся вклад в общее дело обороны нашего государства", — сказал глава государства.

Украинский лидер также почтил память всех павших героев, отметив, что каждый украинец имеет близкого человека, отдавшего свою жизнь за мир и свободу Украины.

"Всегда будем помнить всех наших воинов, отдавших свою жизнь в боях ради Украины", — подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал воинам неизменной силы, военного характера и новых результатов в боях с российским агрессором.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских воинов с Днем Сухопутных войск. В своем обращении он выразил благодарность пехотинцам, артиллеристам, танкистам, армейским авиаторам и всем представителям Сухопутных войск, отметив их важную роль в защите государства.

Также мы рассказывали, как можно поздравить всех тех, кто причастен ко Дню Сухопутных войск, с помощью красивых стихов, теплой прозы и ярких открыток.